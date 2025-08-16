Фидан и Лавров обсудили переговоры России и США на Аляске

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонную беседу с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе разговора стороны затронули тему возможного саммита России и США на Аляске, сообщил РИА Новости информированный источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Как уточнил собеседник агентства, переговоры состоялись 16 августа. Основными темами стали урегулирование российско-украинского конфликта и встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита на Аляске.
Хакан Фидан отметил, что Анкара рассчитывает на успешное развитие переговорного процесса, который должен привести к долгосрочному миру при участии Киева.
«Турции готова внести свой вклад», — передал источник слова Фидана.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского 22 августа.