Фидан и Лавров обсудили переговоры России и США на Аляске

Турция готова внести вклад в достижение мира на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонную беседу с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе разговора стороны затронули тему возможного саммита России и США на Аляске, сообщил РИА Новости информированный источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Как уточнил собеседник агентства, переговоры состоялись 16 августа. Основными темами стали урегулирование российско-украинского конфликта и встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита на Аляске.

Хакан Фидан отметил, что Анкара рассчитывает на успешное развитие переговорного процесса, который должен привести к долгосрочному миру при участии Киева.

«Турции готова внести свой вклад», — передал источник слова Фидана.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского 22 августа.

