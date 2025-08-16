Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии расшифровали тайные сигналы на встрече Путина и Трампа

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на Аляске была полна необычных жестов и тайных сигналов. Об этом говорится в публикации немецкого издания Bild.

Источник: Life.ru

«Тайное послание Трампа и Путина звучит так: друзья снова нашли общий язык», — заявил газете профессор Кёльнского университета Томас Йегер.

Авторы материала также обратили внимание на непринуждённый тон общения Путина и Трампа. Уникальной деталью стала совместная поездка президентов к месту переговоров в одном лимузине, что обычно не практикуется при визите иностранных лидеров. Также дружеским жестом стали похлопывания республиканца по плечу российского лидера и обращение к делегации РФ с улыбкой.

После завершения встречи с президентом России Трамп провёл телефонные переговоры с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Эта беседа стала более напряжённой по сравнению с предыдущими разговорами хозяина Белого дома на этой неделе. Президент США предложил признать весь Донбасс российским, чтобы ускорить заключение мирного договора. 18 августа экс-комик вместе с лидерами стран Европы посетит Вашингтон, где встретится с Трампом для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше