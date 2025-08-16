После завершения встречи с президентом России Трамп провёл телефонные переговоры с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Эта беседа стала более напряжённой по сравнению с предыдущими разговорами хозяина Белого дома на этой неделе. Президент США предложил признать весь Донбасс российским, чтобы ускорить заключение мирного договора. 18 августа экс-комик вместе с лидерами стран Европы посетит Вашингтон, где встретится с Трампом для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта.