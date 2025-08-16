Трамп захотел встретиться с Путиным и Зеленским уже на следующей неделе

Напомним, встреча президентов России и США состоялась 15 августа на Аляске и продлилась около трёх часов. Обе стороны положительно отозвались о результатах переговоров. Позднее Дональд Трамп созвонился с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, предложив признать весь Донбасс российским. 18 августа бывший комик полетит в Вашингтон, чтобы обсудить с американским президентом урегулирование конфликта. Также на встречу приглашены лидеры стран Европы.