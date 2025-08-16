Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Путин предложил Китай в качестве гаранта безопасности Украины

Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсуждать гарантии безопасности для Украины и упомянул Китай, как вариант одного из возможных гарантов. Это сообщило агентство Axios со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По версии издания, это намекает на нежелание Владимира Путина допускать войска НАТО к обеспечению безопасности Украины. Согласно Axios, президент США Дональд Трамп пообещал, что альянс не станет участвовать в этой задачи. Но, согласно украинскому источнику агентства, в Киеве все же надеются, что США каким-то образом поучаствуют в этом проекте.

Как пишет Axios, сейчас Украина и ее европейские союзники сконцентрированы на идее создания «коалиции желающих», чьей целью станет предотвращение дальнейших конфликтов.

Вопрос гарантий для Украины Дональд Трамп может обсудить с президентом страны Владимиром Зеленским уже 18 августа, когда тот приедет с визитом в Вашингтон. Издание The New York Times сообщило, что глава Белого дома пригласил лидеров европейских стран присоединиться к этим переговорам.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше