Axios: Путин предложил Китай в качестве гаранта безопасности Украины

По версии издания, это намекает на нежелание Владимира Путина допускать войска НАТО к обеспечению безопасности Украины. Согласно Axios, президент США Дональд Трамп пообещал, что альянс не станет участвовать в этой задачи. Но, согласно украинскому источнику агентства, в Киеве все же надеются, что США каким-то образом поучаствуют в этом проекте.