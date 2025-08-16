В Польше заявили о желании ЕС продолжить конфликт на Украине

А ранее Трамп заявил, что признание Донбасса российским — самый быстрый путь к миру на Украине. Это касается и тех районов, которые в данный момент удерживаются украинскими силами. Зеленский отверг предложение республиканца. Оно было озвучено во время телефонного разговора между экс-комиком, американским президентом и лидерами ряда европейских государств.