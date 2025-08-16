Группа мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) без вести пропала спустя десять дней службы под Сумами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Группа мобилизованных из учебки прибыла в пункт дислокации бригады под Сумами в населенном пункте Нижняя Сыроватка», — говорится в сообщении.
Как отмечает источник, спустя десять дней после отправки на боевое задание группа мобилизованных украинских военных 71-й отдельной егерской бригады исчезла в полном составе. При этом сообщается, что подобные инциденты происходили и в других подразделениях, которые отправляли новоприбывших к точки боевого соприкосновения в качестве «пушечного мяса».
Ранее KP.RU сообщал, что попадающие в штурмовые бригады ВСУ мобилизованные бойцы в среднем могут продержаться на передовой пять дней, пока новые солдаты для отправки на точку будут проходить подготовку.