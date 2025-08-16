Стало известно о превосходстве российского Су-57 над иностранными истребителями

Ранее сообщалось, что в зоне проведения спецоперации были замечены целые подразделения истребителей Су-57. Это связано с новой тактикой ведения боевых действий Воздушно-космических сил РФ. Так, один истребитель обеспечивает прикрытие с помощью ракет «воздух-воздух» большой дальности Р-77М, а два других самолёта бьют крылатыми ракетами Х-69 или высокоточными бомбами.