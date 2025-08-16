Ричмонд
Полиция Кишинева изъяла палатки, которые хотела установить оппозиция

Демонстранты выдвинули в качестве одного из требований освобождение главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Источник: Аргументы и факты

В Кишиневе сотрудники полиции изъяли палатки, в которых планировали начать бессрочную акцию протеста активисты оппозиционного блока «Победа». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, после массовой акции протеста демонстранты расположились в сквере железнодорожного вокзала, выдвинув в качестве одного из требований освобождение главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Вскоре их заблокировали полицейские. Они изъяли палатки и назвали акцию представителей оппозиции несанкционированной.

Незадолго до этого общественный деятель Михаил Влах объявил голодовку, потребовав немедленно освободить Евгению Гуцул. 5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы.

Ранее парламент Гагаузии подтвердил легитимность полномочий Евгении Гуцул. Народное собрание Гагаузии отказалось признать вынесенный ей судебный приговор.

