Полиция Кишинева изъяла палатки, которые хотела установить оппозиция

В Кишиневе сотрудники полиции изъяли палатки, в которых планировали начать бессрочную акцию протеста активисты оппозиционного блока «Победа». Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, после массовой акции протеста демонстранты расположились в сквере железнодорожного вокзала, выдвинув в качестве одного из требований освобождение главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Вскоре их заблокировали полицейские. Они изъяли палатки и назвали акцию представителей оппозиции несанкционированной.
Незадолго до этого общественный деятель Михаил Влах объявил голодовку, потребовав немедленно освободить Евгению Гуцул. 5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы.
Ранее парламент Гагаузии подтвердил легитимность полномочий Евгении Гуцул. Народное собрание Гагаузии отказалось признать вынесенный ей судебный приговор.