Лавров обсудил итоги саммита на Аляске с главой МИД Венгрии

Axios сообщили со ссылкой на источники, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом выразил готовность к обсуждению гарантий безопасности для Украины и даже предложил своего кандидата для этой миссии — Китай. Axios не уточняет предлагала ли Россия к рассмотрению другие страны.