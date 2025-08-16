Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессвумен Грин поддержала дружбу журналистов США и России

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин прокомментировала дружеский момент во время встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже. В соцсети X она отметила жест взаимной вежливости между представителями американских и российских СМИ.

Источник: Life.ru

Поводом для её комментария стала публикация репортёра Белого дома Брайана Гленна. Он рассказал, что на полях форума вернул российскому коллеге потерянную камеру. В знак благодарности тот подарил ему бутылку водки.

«Американские и российские СМИ стремятся к миру и добру! Да, это тот мир, в котором я хочу жить. Отличная работа, Брайан!» — написала Грин.

А ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил главарю киевского режима Владимиру Зеленскому и лидерам стран Европы, что хотел бы провести трёхстороннюю встречу России, США и Украины на высшем уровне уже на следующей неделе. Республиканец намерен организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и бывшим комиком уже 22 августа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше