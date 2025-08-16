А ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил главарю киевского режима Владимиру Зеленскому и лидерам стран Европы, что хотел бы провести трёхстороннюю встречу России, США и Украины на высшем уровне уже на следующей неделе. Республиканец намерен организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и бывшим комиком уже 22 августа.