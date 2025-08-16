Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров обсудил с Сийярто саммит России и США на Аляске

Будапешт инициировал контакт с Москвой по вопросам украинского конфликта. 16 августа министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили встречу российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Источник: Life.ru

«Стороны обсудили проблематику украинского кризиса в контексте итогов встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа. Были затронуты также практические вопросы российско-венгерского взаимодействия, включая график двустороннего политического диалога», — говорится в сообщении.

А ранее Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых были обсуждены итоги встречи лидеров РФ и США. Фидан выразил надежду, что саммит на Аляске станет шагом к устойчивому миру с участием Украины. Он также подчеркнул готовность Анкары содействовать этому процессу.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше