CNN узнал условия проведения трехсторонней встречи Трампа с Путиным и Зеленским

15 августа прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин сказал, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. Трамп заявил, что сделка по итогам переговоров заключена не была, но шансы достичь мира есть. Президент Украины подтвердил, что 18 августа направится в Вашингтон на встречу с президентом США.