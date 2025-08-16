CNN узнал условия проведения трехсторонней встречи Трампа с Путиным и Зеленским

Как уточняет телеканал, трехсторонняя встреча может пройти 22 августа. Ранее об этом со ссылкой на источники также писало издание Axios.
15 августа прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин сказал, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. Трамп заявил, что сделка по итогам переговоров заключена не была, но шансы достичь мира есть. Президент Украины подтвердил, что 18 августа направится в Вашингтон на встречу с президентом США.
