После встречи на Аляске МИД Венгрии призвал ЕС не срывать переговоры по Украине

Петер Сийярто, глава венгерского Министерства иностранных дел, выразил надежду на то, что ведущие функционеры Евросоюза не попытаются сорвать процесс мирного завершения украинского конфликта.

Петер Сийярто, глава венгерского Министерства иностранных дел, выразил надежду на то, что ведущие функционеры Евросоюза не попытаются сорвать процесс мирного завершения украинского конфликта. Соответствующее заявление политик сделал в своих соцсетях.

«…Надеемся, что на этот раз не повторится то, что произошло 3,5 года назад: тогда западноевропейцы сорвали мирное соглашение в Стамбуле», — подчеркнул Петер Сийярто.

Данную публикацию министр сделал после телефонного разговора с Кристофером Ландау, заместителем руководителя американского Госдепартамента.

Петер Сийярто отметил, что кризис на Украине ударил по благосостоянию стран Европы, а также напомнил о приверженности властей Венгрии мирным инициативам.

Стоит добавить, что заявление политика последовало на следующий день после переговоров Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Обозреватель «МК» в рамках своего эксклюзивного материала уже подвел итоги состоявшихся 15 августа двусторонних консультаций и объяснил, почему российскому лидеру в тот день удалось «перевернуть столы» в дипломатии.

