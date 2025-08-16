После встречи на Аляске МИД Венгрии призвал ЕС не срывать переговоры по Украине

Стоит добавить, что заявление политика последовало на следующий день после переговоров Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Обозреватель «МК» в рамках своего эксклюзивного материала уже подвел итоги состоявшихся 15 августа двусторонних консультаций и объяснил, почему российскому лидеру в тот день удалось «перевернуть столы» в дипломатии.