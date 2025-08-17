Белый дом отреагировал на сообщения о найденных документах о саммите

«Смешно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это “нарушением безопасности”. Именно из-за такой самопровозглашенной “расследовательской журналистики” их никто не воспринимает всерьез, и благодаря президенту Трампу они больше не финансируются за счет налогоплательщиков», — заявила в своем заявлении заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
Как сообщалось ранее, в отеле Captain Cook, расположенном неподалеку от места проведения саммита (база Эльмендорф-Ричардсон), были найдены оставленные в общем принтере служебные документы. Как утверждает NPR, восемь страниц с потенциально секретной информацией — временем и местом встречи лидеров, а также телефонами ответственных лиц — вероятно, остались там по недосмотру американских дипломатов.