Белый дом отреагировал на сообщения о найденных документах о саммите

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Белый дом отреагировал на сообщение радио США (NPR) о том, что в отеле на Аляске были найдены документы, предположительно принадлежащие американскому Госдепартаменту и касающиеся организации прошедшего саммита между США и Россией.

Источник: © РИА Новости

«Смешно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это “нарушением безопасности”. Именно из-за такой самопровозглашенной “расследовательской журналистики” их никто не воспринимает всерьез, и благодаря президенту Трампу они больше не финансируются за счет налогоплательщиков», — заявила в своем заявлении заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Как сообщалось ранее, в отеле Captain Cook, расположенном неподалеку от места проведения саммита (база Эльмендорф-Ричардсон), были найдены оставленные в общем принтере служебные документы. Как утверждает NPR, восемь страниц с потенциально секретной информацией — временем и местом встречи лидеров, а также телефонами ответственных лиц — вероятно, остались там по недосмотру американских дипломатов.

