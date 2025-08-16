Полицейские применили силу к мирным манифестантам в Кишинёве. Сотрудники правоохранительных органов демонтировали палатки, которые участники мирной акции протеста установили около железнодорожного вокзала.
Протестующие не сопротивлялись действиям полиции, однако заявили, что это было нарушением принципов демократии и проявлением давления на гражданское общество, пишет РИА Новости.
Манифестанты требовали освободить политзаключённых и прекратить репрессии против представителей оппозиции. Сообщается, что акция должна была пройти в центре Кишинёва, но власти организовали на предполагаемом месте её проведения выставку силовых ведомств.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в Молдавии, заявила, что у ЕС нет и не будет денег на полноценную интеграцию этой страны в Союз, а Западу бывшая республика СССР нужна только как инструмент русофобии.
Тем временем глава ЦИК Молдавии Караман заявила о праве ЕС вмешиваться в выборы в стране.