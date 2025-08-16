Полиция применила силу для разгона протеста оппозиции в Кишиневе

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в Молдавии, заявила, что у ЕС нет и не будет денег на полноценную интеграцию этой страны в Союз, а Западу бывшая республика СССР нужна только как инструмент русофобии.