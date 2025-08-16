Ричмонд
Пушков объяснил, как встречала на Аляске доказала безразличие Трампа к интересам ЕС

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку прошедшим 15 августа на Аляске двусторонним консультациям Президентов России и Соединенных Штатов.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку прошедшим 15 августа на Аляске двусторонним консультациям Президентов России и Соединенных Штатов.. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Как мы и прогнозировали до саммита, заявления евроруководителей о неких “твердых обещаниях” Трампа добиться “немедленного прекращения огня” были их собственной интерпретацией позиции Трампа…», — отметил Алексей Пушков.

Свой комментарий российский сенатор дал после публикации нового материала The Washington Post, посвященного отказу главы Овального кабинета от требований незамедлительного прекращения боевых действий на Украине в качестве условия переговоров с руководством РФ.

Алексей Пушков подчеркнул, что Президент Дональд Трамп придерживается собственного курса в развитии российско-американского диалога, а не пожеланиям функционеров Европы.

Стоит отметить, что вопрос прекращения огня активно обсуждался как в западной, так и отечественной прессе. Ранее военный эксперт, отставной офицер Армии США Станислав Крапивник в рамках эксклюзивного интервью «МК» объяснил, почему сейчас не стоит опасаться заморозки линии фронта, а также как успехи Вооруженных сил РФ повлияли на состоявшиеся 15 августа переговоры на Аляске.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

