Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку прошедшим 15 августа на Аляске двусторонним консультациям Президентов России и Соединенных Штатов.. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Как мы и прогнозировали до саммита, заявления евроруководителей о неких “твердых обещаниях” Трампа добиться “немедленного прекращения огня” были их собственной интерпретацией позиции Трампа…», — отметил Алексей Пушков.
Свой комментарий российский сенатор дал после публикации нового материала The Washington Post, посвященного отказу главы Овального кабинета от требований незамедлительного прекращения боевых действий на Украине в качестве условия переговоров с руководством РФ.
Алексей Пушков подчеркнул, что Президент Дональд Трамп придерживается собственного курса в развитии российско-американского диалога, а не пожеланиям функционеров Европы.
Стоит отметить, что вопрос прекращения огня активно обсуждался как в западной, так и отечественной прессе. Ранее военный эксперт, отставной офицер Армии США Станислав Крапивник в рамках эксклюзивного интервью «МК» объяснил, почему сейчас не стоит опасаться заморозки линии фронта, а также как успехи Вооруженных сил РФ повлияли на состоявшиеся 15 августа переговоры на Аляске.
