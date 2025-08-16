Пушков объяснил, как встречала на Аляске доказала безразличие Трампа к интересам ЕС

Стоит отметить, что вопрос прекращения огня активно обсуждался как в западной, так и отечественной прессе. Ранее военный эксперт, отставной офицер Армии США Станислав Крапивник в рамках эксклюзивного интервью «МК» объяснил, почему сейчас не стоит опасаться заморозки линии фронта, а также как успехи Вооруженных сил РФ повлияли на состоявшиеся 15 августа переговоры на Аляске.