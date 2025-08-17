Ричмонд
СМИ: президент Финляндии может прибыть на встречу Зеленского и Трампа

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб может присутствовать на встрече Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне 18 августа, сообщает издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов и одного человека, знакомого с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

Телеканал CNN со ссылкой на источники в субботу объявил, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским, при этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно.

«Разрабатываются планы по отправке по меньшей мере одного из любимых собеседников Трампа, финского президента Александра Стубба, вместе с Зеленским, когда тот отправится в Вашингтон в понедельник, чтобы встретиться с Трампом», — говорится в публикации издания со ссылкой на трех собеседников.

По словам источников Politico, Стубб может предотвратить возможный конфликт между Трампом и Зеленским и при этом убедить американского лидера включить Европу в любые последующие переговоры по Украине.

В субботу агентство Франс Пресс передало, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем проведут в воскресенье по видеосвязи очередное заседание «коалиции желающих». В тот же день Зеленский подтвердил запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером.

Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате «три на три» продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее глава киевского режима попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.

