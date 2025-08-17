Новосибирский командир «Ориона» Панфёров оценил встречу Путина и Трампа

Он считает, что процесс будет долгим, и призывает сохранять терпение, но продолжать движение вперёд.
Андрей Панфёров, командир отряда специального назначения «Орион», прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, прошедшую 15 августа на Аляске. Об этом сообщили в Сиб.фм.
По его словам, переговоры — шаг к поиску выхода из конфликта с Украиной, но ожидать быстрых решений не стоит.
— Противоречия с Западом слишком глубоки. Хочется верить, что диалог начнётся, но ждать мгновенных результатов, как того хочет Трамп, не приходится, — отметил Панфёров в интервью Сиб.фм.
Напомним, что в ночь с 15 на 16 августа прошли переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.