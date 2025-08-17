«Вы послужите всему человечеству»: опубликовано письмо Мелании Трамп Путину

Письмо датировано 15 августа 2025 года. Супруга президента США призывает главу РФ «стремиться к созданию мира, пропитанного достоинством, чтобы каждая душа просыпалась и будущее было идеально защищено». Мелания описала детские мечты о любви, безопасности и возможностях, и призвала Путина «заботиться о следующем поколении» и как родителя, и как лидера державы.