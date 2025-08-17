«Вы послужите всему человечеству»: опубликовано письмо Мелании Трамп Путину

Канал Fox News обнародовал текст письма первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп, которое она передала российскому президенту Владимиру Путину через своего мужа Дональда Трампа.
Письмо датировано 15 августа 2025 года. Супруга президента США призывает главу РФ «стремиться к созданию мира, пропитанного достоинством, чтобы каждая душа просыпалась и будущее было идеально защищено». Мелания описала детские мечты о любви, безопасности и возможностях, и призвала Путина «заботиться о следующем поколении» и как родителя, и как лидера державы.
— Каждое новое поколение начинает свою жизнь с чистотой — невинностью, которая стоит выше географии, власти и идеологии, — отметила первая леди.
Она призвала президента России «защитить невинность детей» и тем самым «послужить всему человечеству», передает «Лента.ру».
— Такая смелая идея превосходит все человеческие разделения, и вы, господин Путин, способны воплотить это видение одним росчерком пера сегодня, — резюмировала Мелания Трамп.
Ранее сообщалось, что первая леди США передала через мужа Владимиру Путину письмо, где выразила обеспокоенность ситуацией с детьми в РФ и на Украине. Документ был передан во время переговоров на Аляске.