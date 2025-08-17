Бледная немощь в действии: как встреча на Аляске добила Киев

«Блумберг» сообщает нам, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским озвучил требование Путина о выводе украинских войск с Донбасса как необходимом условии для начала мирных переговоров (у меня есть цитата и на этот случай, но она слишком специфическая, её почти никто не знает и мало кто поймёт, а объяснять долго). Вот она, смерть Кощеева!