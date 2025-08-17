Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Израиле заявили, что готовы на сделку по Газе при освобождении всех заложников

«Израиль готов рассмотреть соглашение только при условии освобождения всех заложников одновременно и в рамках израильских принципов завершения войны», — говорится в заявлении.

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль готов заключить соглашение по урегулированию в секторе Газа только при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии главы кабмина Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Израиль готов рассмотреть соглашение только при условии освобождения всех заложников одновременно и в рамках израильских принципов завершения войны», — говорится в заявлении.

«Эти принципы включают полное разоружение ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа, установление израильского контроля над безопасностью в секторе, а также создание альтернативного гражданского управления в секторе Газа — не ХАМАС и не Палестинской национальной администрации, — которое будет готово жить в мире с Израилем», — добавили в ведомстве премьера. -0-

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше