В Израиле заявили, что готовы на сделку по Газе при освобождении всех заложников

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль готов заключить соглашение по урегулированию в секторе Газа только при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии главы кабмина Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Израиль готов рассмотреть соглашение только при условии освобождения всех заложников одновременно и в рамках израильских принципов завершения войны», — говорится в заявлении.
«Эти принципы включают полное разоружение ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа, установление израильского контроля над безопасностью в секторе, а также создание альтернативного гражданского управления в секторе Газа — не ХАМАС и не Палестинской национальной администрации, — которое будет готово жить в мире с Израилем», — добавили в ведомстве премьера. -0-