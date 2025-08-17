CNN: В переговорах Трампа и Зеленского может поучаствовать европейский лидер

По крайней мере один из лидеров стран ЕС может принять участие в переговорах президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которые запланированы на понедельник 18 августа в Вашингтоне. Об этом пишет CNN.
Сообщается, что европейские лидеры получили приглашение «присутствовать на встрече».
При этом издание Politico высказывает предположение, что на встрече Трампа и Зеленского может присутствовать президент Финляндии Александр Стубб.
Также сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет провести трехсторонний саммит между Россией, США и Украиной в ближайшее время. Предположительно, эта встреча может пройти уже 22 августа.