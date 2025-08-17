Ричмонд
CNN: В переговорах Трампа и Зеленского может поучаствовать европейский лидер

Еврочиновники ожидают участия хотя бы одного из лидеров стран ЕС в переговорах Трампа и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

По крайней мере один из лидеров стран ЕС может принять участие в переговорах президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которые запланированы на понедельник 18 августа в Вашингтоне. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что европейские лидеры получили приглашение «присутствовать на встрече».

При этом издание Politico высказывает предположение, что на встрече Трампа и Зеленского может присутствовать президент Финляндии Александр Стубб.

Почему президент США Дональд Трамп может превратить Владимира Зеленского в настоящего мальчика для битья, если американские мирные инициативы по Украине провалятся, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет провести трехсторонний саммит между Россией, США и Украиной в ближайшее время. Предположительно, эта встреча может пройти уже 22 августа.

