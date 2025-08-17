Ричмонд
Белый дом высмеял репортаж о якобы важных документах, забытых в отеле на Аляске

Администрация Белого дома отвергла обвинения, выдвинутые радиостанцией NPR, в связи с предполагаемым нарушением протоколов безопасности после обнаружения в одном из отелей на Аляске документов, касающихся встречи между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ABC News.

Источник: Life.ru

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что NPR вызывает смех публикацией нескольких страниц меню обеда, называя это «нарушением протоколов безопасности».

Келли также отметила, что подобные «журналистские расследования» подрывают доверие к NPR, и напомнила, что благодаря политике республиканца NPR больше не получает финансирование из средств налогоплательщиков.

Ранее Национальное общественное радио США (NPR) заявило, что в гостинице Анкориджа были найдены документы Госдепа по встрече Путина и Трампа. На представленных снимках запечатлены, среди прочего, предварительное расписание саммита и списки участников встреч в различных форматах от российской и американской сторон. Документы также раскрывают детали планировавшегося обеда в честь визита президента России, включая рассадку гостей и меню.

