Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Готовиться к саммиту РФ, США и Украины начнут при успехе встречи 18 августа

Ожидается, что 18 августа к переговорам Трампа с Зеленским присоединится как минимум один европейский лидер, но пока не ясно, кто именно.

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка саммита РФ, США и Украины начнется только при успехе переговоров американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 18 августа в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Axios: Трамп хотел бы провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским 22 августа.

В таком случае администрация Трампа рассчитывает организовать саммит 22 августа. Ожидается, что 18 августа к переговорам Трампа с Зеленским присоединится как минимум один европейский лидер, но пока не ясно, кто именно. -0-

«Перешагнуть из вчера в завтра». Каковы итоги саммита Путина и Трампа на Аляске?

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше