Готовиться к саммиту РФ, США и Украины начнут при успехе встречи 18 августа

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка саммита РФ, США и Украины начнется только при успехе переговоров американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 18 августа в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Axios: Трамп хотел бы провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским 22 августа.
В таком случае администрация Трампа рассчитывает организовать саммит 22 августа. Ожидается, что 18 августа к переговорам Трампа с Зеленским присоединится как минимум один европейский лидер, но пока не ясно, кто именно. -0-
