Госдеп временно прекратил выдачу гуманитарных виз гражданам Газы

А ранее стало известно, что Израиль ведёт переговоры с пятью странами о возможности приёма палестинцев, желающих покинуть сектор Газа. Согласно СМИ, эти страны рассчитывают получить «значительную финансовую и международную компенсацию» в обмен на возможность переселения части из более чем двух миллионов жителей Газы. Также упоминаются консультации с Сомалилендом, у которого нет статуса государства.