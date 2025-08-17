Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидеры ЕС и Великобритании выступили с заявлением по итогам саммита на Аляске

Евросоюз совместно с Великобританией объявил о намерении поставлять Украине вооружение и отвергает любые ограничения на вступление страны в НАТО или ЕС. Об этом говорится в заявлении европейских политиков на официальном сайте ЕС.

Источник: Life.ru

Союзники заявили о готовности усиливать давление на Россию через расширение санкционных и экономических мер, направленных на ослабление её военной экономики до достижения «справедливого и прочного» мира. В документе также подчёркивается необходимость согласованных шагов и единства в действиях для сохранения стабильной поддержки Украины.

«Мы приветствуем заявление президента Дональда Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль. Не должно быть никаких ограничений для Вооружённых сил Украины или её сотрудничества с третьими странами. Россия не может накладывать вето на путь Украины в ЕС и НАТО», — говорится в сообщении.

А ранее министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили саммит США и РФ на Аляске. В ходе переговоров была обсуждена проблематика украинского конфликта, а также вопросы российско-венгерского взаимодействия, включая график двустороннего политического диалога.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше