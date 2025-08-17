В Новой Москве для тушения огня на складе направили пожарный поезд

«16 августа в 23:10 в районе станции Щербинка произошло возгорание складских помещений, не принадлежащих ОАО “РЖД”. Для помощи в тушении пожара направлен пожарный поезд. В его составе цистерны с 153 т воды и 4,7 т пенообразователя», — говорится в сообщении.