Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность дать Украине «гарантии безопасности», однако исключил сценарий ее принятия в состав Североатлантического альянса. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступил телеканал NBC News.
Согласно информации журналистов, на данный момент американская Администрация продолжает прорабатывать проект соглашения о мирном урегулировании украинского кризиса.
Как указал инсайдер в ходе беседы с корреспондентом NBC, руководство США готово предоставить официальные «гарантии безопасности» для Незалежной, но этот сценарий не будет подразумевать членство страны в блоке НАТО.
Отмечается, что ведущие функционеры европейского региона пытаются заставить Дональда Трампа изменить решение, однако хозяин Белого дома остается привержен своей личной позиции.
Стоит добавить, что на расхождение интересов лидеров Европы и Администрации США уже обращали внимание и российские эксперты. Вскоре после встречи Президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в штате Аляска член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что прошедшие переговоры доказали несостоятельность требований ЕС к главе Овального кабинета.
