NDTV: отменены назначенные на август торговые переговоры США с Индией

Визит делегации США, которая должна была прибыть в Индию для проведения торговых переговоров с 25 по 29 августа, отменён. Об этом информирует индийский телеканал NDTV.
«Запланированный визит группы торговых переговорщиков из США в Нью-Дели с 25 по 29 августа был отменен. Текущий раунд переговоров по предлагаемому двустороннему торговому соглашению, вероятно, теперь будет перенесен на другую дату», — сказано в сюжете. При этом телеканал не уточняет, какая из сторон была инициатором отмены раунда торговых переговоров.
Уточняется, что новый график переговоров ещё не определён.
Накануне в Индии выразили надежду, что США могут пересмотреть или отложить введение вторичных санкций за покупку Нью-Дели российской нефти после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Напомним, Трамп анонсировал введение 25% пошлин против Индии с августа и заявил, что помимо пошлин Индия получит штраф за закупку энергоносителей у РФ.
Ранее на Западе заявили, что Индии трудно общаться с США из-за недостатка американских дипломатов.