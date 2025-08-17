NDTV: отменены назначенные на август торговые переговоры США с Индией

«Запланированный визит группы торговых переговорщиков из США в Нью-Дели с 25 по 29 августа был отменен. Текущий раунд переговоров по предлагаемому двустороннему торговому соглашению, вероятно, теперь будет перенесен на другую дату», — сказано в сюжете. При этом телеканал не уточняет, какая из сторон была инициатором отмены раунда торговых переговоров.