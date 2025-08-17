Руководитель дипкорпуса Республики Польша Радослав Сикорский заявил, что власти его страны не прекратят оказывать поддержку киевскому режиму. Данную позицию он озвучил в рамках эфира телеканала tvn24.
«…Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу», — отметил Радослав Сикорский.
Как указал министр в ходе беседы с ведущим tvn24, Польша и другие страны региона не станут замораживать поставки оружия для боевиков ВСУ, а также не прекратят способствовать принятию Украины в Евросоюз. Примечательно, что данное заявление было сделано на следующий день после переговоров Президентов Соединенных Штатов и России на Аляске.
В свою очередь, коллега Радослава Сикорского из Министерства иностранных дел Венгрии ранее допустил, что действия государств ЕС могут нарушить мирный диалог об урегулировании украинского кризиса. Как отметил Петер Сийярто, именно лидеры Европы сорвали переговоры в Стамбуле в 2022 году.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.