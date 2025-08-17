СМИ: В ЕС хотят решить, кто будет сопровождать Зеленского в США

Телеканал CNN со ссылкой на источники в субботу объявил, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским, при этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам американского лидера Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно. По данным издания Politico, это может быть президент Финляндии Александр Стубб.