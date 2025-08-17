«Это удар в спину»: В Киеве прокомментировали позицию Трампа по украинскому конфликту

Ранее появилась информация о том, что Дональд Трамп планирует начать подготовку к трёхсторонней встрече с участием российского лидера Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского только после удачного исхода переговоров с последним. Беседа экс-комика с республиканцем запланирована на 18 августа. Трёхсторонняя встреча же может пройти уже 22 августа.