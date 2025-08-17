«Это удар в спину»: В Киеве прокомментировали позицию Трампа по украинскому конфликту

Речь идёт о заявлении республиканца после переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Аляске. По словам хозяина Белого дома, в ходе встречи стороны договорились стремиться к заключению мирного соглашения, а не временного перемирия.
«Это удар в спину», — заявил украинский чиновник, комментируя слова Трампа. Ещё один представитель киевского режима сообщил журналистам, что президент США стремится к заключению быстрой сделки.
Ранее появилась информация о том, что Дональд Трамп планирует начать подготовку к трёхсторонней встрече с участием российского лидера Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского только после удачного исхода переговоров с последним. Беседа экс-комика с республиканцем запланирована на 18 августа. Трёхсторонняя встреча же может пройти уже 22 августа.