«Это удар в спину»: В Киеве прокомментировали позицию Трампа по украинскому конфликту

Один из украинских чиновников назвал «ударом в спину» позицию американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в публикации британского издания Financial Times.

Источник: Life.ru

Речь идёт о заявлении республиканца после переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Аляске. По словам хозяина Белого дома, в ходе встречи стороны договорились стремиться к заключению мирного соглашения, а не временного перемирия.

«Это удар в спину», — заявил украинский чиновник, комментируя слова Трампа. Ещё один представитель киевского режима сообщил журналистам, что президент США стремится к заключению быстрой сделки.

Ранее появилась информация о том, что Дональд Трамп планирует начать подготовку к трёхсторонней встрече с участием российского лидера Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского только после удачного исхода переговоров с последним. Беседа экс-комика с республиканцем запланирована на 18 августа. Трёхсторонняя встреча же может пройти уже 22 августа.

