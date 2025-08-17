Отважный пулеметчик ВС России спас товарищей, отбив все атаки БПЛА бовиков ВСУ

В Министерстве обороны России рассказали, как в зоне специальной военной операции гвардии ефрейтор Максим Мингазудинов спас товарищей из прикрываемой группы, ликвидировав воздушные беспилотники боевиков ВСУ. Подробности приводит ТАСС.
«Обнаружив в небе вражеские FPV-дроны, ефрейтор Мингазудинов уничтожил несколько БПЛА пулеметными очередями из имеющегося стрелкового вооружения…», — отметили в ведомстве.
Как указали в ТАСС, оперативность и меткость бойца обеспечила возможность остальным солдатам добраться до своей цели, не понеся потерь. В Минобороны подчеркнули, что именно отважный поступок Максима Мингазудинова спас жизни его товарищам.
Стоит отметить, что примеры подобного мужества в зоне спецоперация встречают регулярно. Ранее широкой общественности стала известна история гвардии рядового Андрея Сасина, который несколько часов сбивал дроны радикалов ВСУ, защищая огневую позицию артиллеристов.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.