Вучич пообещал наказать участников беспорядков в Сербии

«Наряду со всем плохим, что происходит с нашей страной и нами, есть одна хорошая вещь — все маски сняты, люди все видят, их (протестующих — ред.) нервозность и истерия все больше, насилие все заметнее, потому что им больше нечего предложить. Время ответственности наступает и все, кто жёг и разрушал, будут отвечать и будут наказаны за свои преступления», — заявил Вучич в Instagram*.