Telegraph: армия России доказала, что она не «бумажный тигр»

Как замечает Кемп, «европейцы превратились лишь в наблюдателей за тем, как вершится судьба Украины и их собственная». В этой связи обозреватель издания уверен, что Европа должна «больше инвестировать в будущее Украины, чем США» и взять на себя основное бремя обеспечения безопасности Украины, «нежели чем всегда оглядываться через Атлантику».