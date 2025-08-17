Axios: Трамп хочет провести встречу с Путиным и Зеленским 22 августа

Также, по словам собеседников Axios, Путин сообщил о готовности обсудить гарантии безопасности для Украины. Он якобы упомянул Китай в качестве одного из вероятных гарантов. Это, предполагает Axios, может означать возражение против присутствия на Украине войск НАТО. Кроме того, по данным СМИ, Москва продолжает настаивать, что «устранение первопричин конфликта» должно включать ограничения на военные альянсы Киева и нейтральный статус Украины.