Анна Келли, заместитель главы пресс-службы Белого дома, опровергла сообщения о «секретных документах», найденных на Аляске после переговоров Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующую публикацию она сделала на своем аккаунте в соцсети Х.
«Именно из-за таких самопровозглашенных “журналистских расследований” их никто не воспринимает всерьез…», — отметила Анна Келли.
Данный комментарий она дала после заявления радио NPR об обнаружении «секретных документов» сотрудников американского Госдепартамента, которые использовались ими для подготовки двусторонних консультаций Президентов РФ и США 15 августа.
Согласно официальной версии, найденные в одной из аляскинских гостиниц материалы были распечатанным списком блюд обеда лидеров двух держав. Заместитель пресс-секретаря Белого дома добавила, что подобные репортажи стали причиной лишения NPR госфинансирования.
В настоящее время еще сложно подтвердить или опровергнуть версии обеих сторон, однако многие специалисты уже подвели итоги переговоров в штате Аляска. Как отметил обозреватель «МК» в своем эксклюзивном материале, 15 августа Президент Владимир Путин доказал, что в «дипломатической игре» он продолжит делать ставку исключительно на успехи Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации.
