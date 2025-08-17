В настоящее время еще сложно подтвердить или опровергнуть версии обеих сторон, однако многие специалисты уже подвели итоги переговоров в штате Аляска. Как отметил обозреватель «МК» в своем эксклюзивном материале, 15 августа Президент Владимир Путин доказал, что в «дипломатической игре» он продолжит делать ставку исключительно на успехи Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации.