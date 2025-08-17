Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД Франции назвали неприемлемой демилитаризацию Украины

Франция выступает категорически против идеи демилитаризации Киева и считает, что усиление Вооружённых сил Украины должно стать частью гарантий безопасности для Незалежной. Об этом во время интервью изданию La Tribune Dimanche заявил министр-делегат по делам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Бенжамен Аддад.

Источник: Life.ru

«Мы ведём разработку (гарантий безопасности. — Прим. Life.ru) вместе с нашими британскими партнёрами и “коалицией желающих”. Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения “демилитаризировать” Украину являются неприемлемыми», — отметил Аддад, добавив, что государства так называемой «коалиции желающих» готовы активно участвовать в обеспечении этих гарантий.

Ранее Европейский союз и Великобритания объявили о приверженности военной помощи киевскому режиму. Также в своём совместном заявлении они отвергли любые ограничения на вступление Украины в Североатлантический альянс или Евросоюз. Союзники заявили о готовности усиливать давление на Россию через расширение санкционных и экономических мер, направленных на ослабление её военной экономики до достижения «справедливого и прочного» мира.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше