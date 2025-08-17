В МИД Франции назвали неприемлемой демилитаризацию Украины

Ранее Европейский союз и Великобритания объявили о приверженности военной помощи киевскому режиму. Также в своём совместном заявлении они отвергли любые ограничения на вступление Украины в Североатлантический альянс или Евросоюз. Союзники заявили о готовности усиливать давление на Россию через расширение санкционных и экономических мер, направленных на ослабление её военной экономики до достижения «справедливого и прочного» мира.