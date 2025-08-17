Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД Франции рассказали, что Запад планирует сделать с украинской армией

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Франция выступает против демилитаризации Украины, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью газете La Tribune Dimanche.

Источник: AP 2024

«Мы ведем разработку (гарантий безопасности. — Прим. ред.) вместе с нашими британскими партнерами и коалицией желающих. Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения демилитаризировать Украину являются неприемлемыми», — сказал он.

Аддад добавил, что страны коалиции желающих готовы играть ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности для Киева.

В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, их целью станет сдерживание России. Контингент разместят в заранее согласованных с Киевом стратегических местах. Макрон отмечал, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.

Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. По его словам, в таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле. Россия расценивает планы коалиции желающих как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий киевского режима.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше