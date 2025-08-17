«Мы ведем разработку (гарантий безопасности. — Прим. ред.) вместе с нашими британскими партнерами и коалицией желающих. Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения демилитаризировать Украину являются неприемлемыми», — сказал он.
Аддад добавил, что страны коалиции желающих готовы играть ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности для Киева.
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, их целью станет сдерживание России. Контингент разместят в заранее согласованных с Киевом стратегических местах. Макрон отмечал, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. По его словам, в таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле. Россия расценивает планы коалиции желающих как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий киевского режима.