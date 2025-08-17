В МИД Франции рассказали, что Запад планирует сделать с украинской армией

В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, их целью станет сдерживание России. Контингент разместят в заранее согласованных с Киевом стратегических местах. Макрон отмечал, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.