В Молдавии силовики разогнали оппозиционеров, вышедших на протестную демонстрацию

В столице Республики Молдова силовики разогнали протестную акцию сторонников оппозиции. Подробностями с ТАСС поделился участник митинга Михаил Влах.
«Пытались задержать даже первого заместителя главы Гагаузии Илью Узуна, но нам его удалось отбить. Наши коллеги передают, что все комиссариаты забиты нашими людьми. Полиция ведет себя крайне нагло…», — сообщил Михаил Влах корреспонденту ТАСС.
Согласно информации оппозиционера, в Кишиневе силовики арестовали порядка 150 вышедших на протестную демонстрацию граждан.
Он добавил, Майя Санду, действующий президент, сама принимала участие в антиправительственных митингах до своего избрания, однако сейчас препятствует акциям критиков своей политики.
Напряженность в Молдавии продолжает нарастать уже несколько месяцев. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попыталась разобраться, почему противники евроинтеграции и Правительство страны находятся в постоянном конфликте.
