Новая встреча Путина и Трампа может состояться во Владивостоке или на Камчатке

Новая встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться совсем скоро. По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, высока вероятность того, что она пройдет на Дальнем Востоке. Об этом он рассказал во время беседы с РИА Новости.