Новая встреча Путина и Трампа может состояться во Владивостоке или на Камчатке

Депутат Анатолий Аксаков сообщил о возможности встречи лидеров США и России на Дальнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Новая встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться совсем скоро. По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, высока вероятность того, что она пройдет на Дальнем Востоке. Об этом он рассказал во время беседы с РИА Новости.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин предложил Трампу провести следующую встречу в Москве. «Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, это вполне возможно», — ответил Трамп.

Как считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, встреча в России, вероятно, пройдет в ближайшее время, но не обязательно в столице.

«Я думаю, что большая вероятность (приезда Трампа в РФ). Прилетит там на Камчатку. Было бы интересно даже. Или во Владивосток», — сообщил депутат.

Напомним, переговоры лидеров России и США прошли вчера в Анкоридже. Об ее итогах вы можете прочитать в материале «Комсомольской правды».

