Генерал Липовой назвал жестом уважения пролёт истребителей США над Путиным

Липовой подчеркнул, что организация и проведение встречи соответствовали самым высоким стандартам. Он пояснил, что пролёт истребителей с точки зрения военной символики означает выражение глубокого уважения к принимаемой стороне и является частью этикета. Генерал добавил, что традиционно самолёты, на которых перемещаются высокопоставленные лица, сопровождаются в воздушном пространстве истребителями. Это является общепринятой практикой, применяемой и в России при приёме иностранных делегаций.