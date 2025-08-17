Генерал Липовой назвал жестом уважения пролёт истребителей США над Путиным

Липовой подчеркнул, что организация и проведение встречи соответствовали самым высоким стандартам. Он пояснил, что пролёт истребителей с точки зрения военной символики означает выражение глубокого уважения к принимаемой стороне и является частью этикета. Генерал добавил, что традиционно самолёты, на которых перемещаются высокопоставленные лица, сопровождаются в воздушном пространстве истребителями. Это является общепринятой практикой, применяемой и в России при приёме иностранных делегаций.
Липовой заключил, что прошедшие переговоры Путина и Трампа свидетельствуют о позитивной динамике в отношениях между Россией и США.
Напомним, что пролёт авиации произошёл сразу после рукопожатия президентов, которые прибыли на военную базу в Анкоридже. Кроме того, американские истребители сопровождали самолёт Путина и при возвращении с переговоров на Аляске. F-22 Raptor считается самым технологически совершенным истребителем США.