Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Липовой назвал жестом уважения пролёт истребителей США над Путиным

Пролёт стратегического бомбардировщика B-2 Spirit в сопровождении четырёх истребителей F-22 во время встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске является демонстрацией наивысшей степени уважения со стороны американских военных. Такое мнение выразил генерал-майор Сергей Липовой в интервью аif.ru.

Источник: Life.ru

Липовой подчеркнул, что организация и проведение встречи соответствовали самым высоким стандартам. Он пояснил, что пролёт истребителей с точки зрения военной символики означает выражение глубокого уважения к принимаемой стороне и является частью этикета. Генерал добавил, что традиционно самолёты, на которых перемещаются высокопоставленные лица, сопровождаются в воздушном пространстве истребителями. Это является общепринятой практикой, применяемой и в России при приёме иностранных делегаций.

Липовой заключил, что прошедшие переговоры Путина и Трампа свидетельствуют о позитивной динамике в отношениях между Россией и США.

Напомним, что пролёт авиации произошёл сразу после рукопожатия президентов, которые прибыли на военную базу в Анкоридже. Кроме того, американские истребители сопровождали самолёт Путина и при возвращении с переговоров на Аляске. F-22 Raptor считается самым технологически совершенным истребителем США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше