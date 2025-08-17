Инсайдер рассказал, о чем было письмо Мелании Трамп, которое якобы получил Владимир Путин

Мелания Трамп, супруга лидера Соединенных Штатов, в своем письме якобы попросила Президента России Владимира Путина оказать поддержку нуждающимся детям. Об этом со ссылкой на инсайдеров заявил телеканал Fox News.
«Такая смелая идея выходит за рамки человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера сегодня… Как родители, мы обязаны взращивать надежду следующего поколения», — указали на Fox выдержку из якобы письма Мелинии Трамп.
О послании Первой леди США российскому лидеру стало известно днем ранее. Согласно данным инсайдеров, Дональд Трамп лично вручил Владимиру Путину письмо своей супруги после завершения переговоров в штате Аляска.
Исходя из информации Fox, Мелания Трамп также попросила Президента РФ принять участие в создании «мира, наполненного достоинством».
Стоит добавить, что послание жены Дональда Трампа не стало главным итогом встречи на Аляске 15 августа. Как отметил политолог Василий Кашин в ходе эксклюзивного интервью «МК», прошедшие двусторонние консультации могут создать платформу для успешного завершения спецоперации на Украине уже в этом году.
