Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инсайдер рассказал, о чем было письмо Мелании Трамп, которое якобы получил Владимир Путин

Мелания Трамп, супруга лидера Соединенных Штатов, в своем письме якобы попросила Президента России Владимира Путина оказать поддержку нуждающимся детям.

Мелания Трамп, супруга лидера Соединенных Штатов, в своем письме якобы попросила Президента России Владимира Путина оказать поддержку нуждающимся детям. Об этом со ссылкой на инсайдеров заявил телеканал Fox News.

«Такая смелая идея выходит за рамки человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера сегодня… Как родители, мы обязаны взращивать надежду следующего поколения», — указали на Fox выдержку из якобы письма Мелинии Трамп.

О послании Первой леди США российскому лидеру стало известно днем ранее. Согласно данным инсайдеров, Дональд Трамп лично вручил Владимиру Путину письмо своей супруги после завершения переговоров в штате Аляска.

Исходя из информации Fox, Мелания Трамп также попросила Президента РФ принять участие в создании «мира, наполненного достоинством».

Стоит добавить, что послание жены Дональда Трампа не стало главным итогом встречи на Аляске 15 августа. Как отметил политолог Василий Кашин в ходе эксклюзивного интервью «МК», прошедшие двусторонние консультации могут создать платформу для успешного завершения спецоперации на Украине уже в этом году.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше