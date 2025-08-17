Экс-полковник Британской армии: ВС России доказали, что они не «бумажный тигр»

По его словам, Европа фактически стала сторонним наблюдателем в вопросе судьбы Украины и своей безопасности. Европейские страны должны взять на себя основную ответственность за поддержку Украины и инвестировать в ее будущее больше, чем США, добавил полковник, передает ТАСС.