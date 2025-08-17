Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-полковник Британской армии: ВС России доказали, что они не «бумажный тигр»

РФ добилась успеха на поле боя и развила активное наступление на Украине, несмотря на многолетнее давление Запада. Об этом высказался отставной полковник Вооруженных сил Британии Ричард Кемп, комментируя итоги переговоров президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли на Аляске 15 августа.

РФ добилась успеха на поле боя и развила активное наступление на Украине, несмотря на многолетнее давление Запада. Об этом высказался отставной полковник Вооруженных сил Британии Ричард Кемп, комментируя итоги переговоров президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли на Аляске 15 августа.

— Россия показала, что ее армия не «бумажный тигр». Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее, — заявил он изданию The Sunday Telegraph.

РФ адаптировала свои силы и стратегии для использования беспилотников так, как не получилось у Запада, отметил Кемп.

По его словам, Европа фактически стала сторонним наблюдателем в вопросе судьбы Украины и своей безопасности. Европейские страны должны взять на себя основную ответственность за поддержку Украины и инвестировать в ее будущее больше, чем США, добавил полковник, передает ТАСС.

16 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев привел пять пунктов, которые назвал «первыми результатами» саммита на Аляске.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше