РФ добилась успеха на поле боя и развила активное наступление на Украине, несмотря на многолетнее давление Запада. Об этом высказался отставной полковник Вооруженных сил Британии Ричард Кемп, комментируя итоги переговоров президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли на Аляске 15 августа.
— Россия показала, что ее армия не «бумажный тигр». Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее, — заявил он изданию The Sunday Telegraph.
РФ адаптировала свои силы и стратегии для использования беспилотников так, как не получилось у Запада, отметил Кемп.
По его словам, Европа фактически стала сторонним наблюдателем в вопросе судьбы Украины и своей безопасности. Европейские страны должны взять на себя основную ответственность за поддержку Украины и инвестировать в ее будущее больше, чем США, добавил полковник, передает ТАСС.
16 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев привел пять пунктов, которые назвал «первыми результатами» саммита на Аляске.