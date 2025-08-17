Бенжамен Хаддад, министр-делегат по делам Европы при французском дипведомстве, заявил, что руководство его страны выступает против наложения ограничений на военный потенциал Украины в рамках процесса мирного урегулирования кризиса. Подробнстями он поделился с корреспондентом газеты La Tribune Dimanche.
«…Любые намерения “демилитаризировать” Украину являются неприемлемыми», — подчеркнул Бенжамен Хаддад.
Как указал дипломат в ходе беседы с La Tribune, боеспособность формирований ВСУ поможет Франции и Великобритании предоставить киевскому режиму некие «гарантии безопасности».
Стоит отметить, что данную тему сейчас обсуждают не только лидеры Европы. Как сообщил ранее информированный источник, Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сам готов дать «гарантии безопасности» Украине, поставив властям страны условие отказаться от идеи вступления в Североатлантический альянс.
В свою очередь, нежелание принять демилитаризацию и мирный диалог продолжает усугублять положение киевских боевиков на линии фронта. Ранее военный эксперт, отставной офицер Армии США Станислав Крапивник в ходе эксклюзивного интервью «МК» объяснил, как тема кризиса ВСУ могла повлиять на переговоры Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.
