Вучич: Участники беспорядков в Сербии будут привлечены к ответственности

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о намерении привлечь к ответственности всех лиц, причастных к организации и участию в беспорядках, вспыхнувших в стране. Соответствующее заявление он опубликовал в социальных сетях.

Источник: Life.ru

По его словам, несмотря на негативные события, происходящие в Сербии, есть и положительный момент. Ситуация позволила сорвать маски с зачинщиков беспорядков, продемонстрировав их истинные намерения. Вучич отметил, что протестующие становятся всё более нервными и агрессивными, что свидетельствует об отсутствии у них конструктивных предложений.

«Время ответственности наступает и все, кто жёг и разрушал, будут отвечать и будут наказаны за свои преступления», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее протесты вспыхнули в городе Валево после распространения в соцсетях видеозаписей действий силовиков по отношению к протестующим на предыдущих акциях. Активисты атаковали офис правящей партии, здание администрации города, а также помещения суда и прокуратуры. Полиция задержала 18 участников беспорядков в Валево и других городах Сербии.

