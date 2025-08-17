Вучич: Участники беспорядков в Сербии будут привлечены к ответственности

По его словам, несмотря на негативные события, происходящие в Сербии, есть и положительный момент. Ситуация позволила сорвать маски с зачинщиков беспорядков, продемонстрировав их истинные намерения. Вучич отметил, что протестующие становятся всё более нервными и агрессивными, что свидетельствует об отсутствии у них конструктивных предложений.