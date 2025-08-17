Александр Гусев, губернатор Воронежской области, сообщил об отражении налета БПЛА боевиков ВСУ в ночь на воскресенье, 17 августа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«…Уже были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — отметил Александр Гусев.
Данная публикация была сделана в 02:47 воскресенья по Московскому времени. Глава области добавил, что в регионе сохраняется риск нового налета дронов киевских боевиков.
По имеющейся информации, в результате падения обломков беспилотника ВСУ произошло повреждение окон многоквартирного дома. В 04:46 также стало известно, что сотрудник одной из железнодорожных станций области был ранен из-за осколка БПЛА.
Александр Гусев подчеркнул, что системы оповещения населения все еще действуют.
К сожалению, киевские радикалы совершают нападения на мирные регионы практически ежедневно, однако бойцы Российской Армии также продолжают ликвидировать исходящую от неонацистов угрозу. Ранее военный эксперт Евгений Линин в рамках эксклюзивного интервью «МК» рассказал о том, как 12 августа солдаты Вооруженных сил России прорвали линию обороны ВСУ под Красноармейском.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.