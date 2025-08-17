Эксперт по жестам Анищенко увидел скованность Трампа при встрече с Путиным

«Трамп был более скован, чем Путин. Наверное, он был в более волнительной ситуации, поскольку у него, видимо, было просто больше ожиданий от этой встречи, потому что с его стороны были всякие угрозы, также он ставил условия. Если говорить о давлении со стороны СМИ, то Трамп был в более уязвимой позиции. Ему сейчас нужно показывать результаты. Причем, Путин был в непривычном для себя часовом поясе, но все равно выглядел бодрым. Трамп же был скованным и сдержанным», — сказал собеседник издания.