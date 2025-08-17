Эксперт по жестам Анищенко увидел скованность Трампа при встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным был в более волнительной ситуации из-за своих ожиданий от саммита. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru рассказал профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.
«Трамп был более скован, чем Путин. Наверное, он был в более волнительной ситуации, поскольку у него, видимо, было просто больше ожиданий от этой встречи, потому что с его стороны были всякие угрозы, также он ставил условия. Если говорить о давлении со стороны СМИ, то Трамп был в более уязвимой позиции. Ему сейчас нужно показывать результаты. Причем, Путин был в непривычном для себя часовом поясе, но все равно выглядел бодрым. Трамп же был скованным и сдержанным», — сказал собеседник издания.
Также Анищенко в разговоре с aif.ru раскрыл, о чем не сказали вслух Путин и Трамп.
Ранее издание Tribune de Genève сообщало, что Трамп устроил Путину грандиозное возвращение на международную арену в ходе саммита на Аляске.
До этого испанская телерадиокомпания RTVE охарактеризовала переговоры Путина и Трампа на Аляске как «исторические», отметив, что они указали на оттепель в отношениях двух стран.