Панкратов сказал о «шахматной партии рукопожатий» Путина и Трампа на Аляске

Встреча российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа представила классическую «шахматную партию рукопожатий», отметил в беседе с aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
«Трамп первым протянул руку Путину, но только после того, как российский лидер поднял на него взгляд, демонстрируя подсознательное ожидание разрешения. Это уже указывало на некоторую психологическую зависимость американского президента от российского коллеги», — обратил внимание эксперт.
При этом, по словам Панкратова, Трамп попытался занять доминирующую позицию.
«Американский президент применил свою фирменную технику — подтянул Путина к себе и попытался сделать похлопывающие движения сверху по плечу, но российский лидер выровнял руку и загнул ладонь, сделав её доминирующей. Несмотря на меньший рост, Путин занял более широкую позу с расправленными ногами, что интерпретируется, как “чувство доминантного положения”», — объяснил значение движений политиков эксперт.
Панкратов отметил, что Путин и Трамп всё время смотрели друг на друга.
«Это жест власти. Кто первый отводит взгляд, тот проигрывает. В данном случае Путин не отвёл взгляда первым», — отметил он.
Эксперт обратил внимание нетипичное поведение Трампа, который не стал занимать более выгодную позицию для фотосъёмки, что не соответствует его обычному стилю поведения шоумена. Это интерпретируется как признак уступки российской стороне.
«Избегание зрительного контакта с Путиным — тактика “визуального доминирования” для защиты от негативного стимула. Сжатые плечи и закрытая поза, контрастирующие с раскрепощённостью Путина», — добавил он.
Панкратов обратил внимание на то, что Трамп поправлял лацканы, это нервозные жесты, что связывают с внутренним дискомфортом.
«На лице Трампа отсутствие сделки было написано крупными буквами… он выглядел подавленным и разочарованным. Российский лидер демонстрировал стабильное психологическое состояние. У него были прямая осанка и свободные движения даже после смены часовых поясов, ровная речь с хорошей интонацией, даже с воодушевленной тональностью», — уточнил эксперт.
Он добавил, что искренний смех российского лидера в неформальных моментах читается как признак расслабленности.
Ранее профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, изучив видео с мероприятий на Аляске, расшифровал, о чем не сказали вслух Путин и Трамп на прошедшем саммите на Аляске.