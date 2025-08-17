Протоколист Николаева назвала письмо Мелании Трамп Путину обычной практикой

Было много случаев, когда президентам той или иной страны передают письма, как было с сообщением супруги американского лидера Дональда Трампа Мелании. Об этом корреспонденту aif.ru рассказала педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.
Ранее стало известно, что письмо было передано президенту РФ Владимиру Путину лидером США Дональдом Трампом во время встречи на Аляске.
«Таких случаев, наверное, много, когда передают письма президентам, но также много и тех, когда пытаются воздействовать через первую леди. Они, как традиционно сложилось, занимаются гуманитарными вопросами. Мелания передала письмо Путину, где, скорее всего, выразила обеспокоенность из-за положения детей на Украине и в России. Очень часто первые леди принимают участие, выражают озабоченность по поводу тех или иных действий руководителей, передавая им письма», — сказала собеседница издания.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев сообщал aif.ru, что в письме Мелании Трамп Путину могло быть обращение с призывом прекратить конфликт.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявлял, что на содержание письма Мелании Трамп Путину могли повлиять украинские пропагандисты.